Santarcangelo, incidente sul lavoro: braccio incastrato nel macchinario

Santarcangelo di Romagna

| 11:58 - 06 Dicembre 2022

Incidente sul lavoro questa mattina (martedì 6 dicembre) a Santarcangelo: poco prima delle 8, un operaio di 49 anni è rimasto ferito in una vetreria di San Martino dei Mulini mentre stava utilizzando un macchinario per il taglio del vetro. Il suo braccio destro è rimasto incastrato all'interno di esso e per liberare l'uomo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il ferito è stato poi soccorso dal personale del 118, sul posto assieme ai Carabinieri di Santarcangelo e al personale della Medicina del Lavoro.