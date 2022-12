Scomparsa di Arturo Pane, i funerali mercoledì nel Borgo San Giuliano

Attualità

Rimini

10:52 - 06 Dicembre 2022

Il sindaco di Rimini con Arturo Pane.

Saranno celebrati domani, mercoledì 7 dicembre, i funerali di Arturo Pane, fondatore e anima di Zeinta di Borg, scomparso lunedì all'età di 68 anni. Unanime il cordoglio da parte di cittadini ed istituzioni nel ricordare il ruolo attivo avuto nel tessuto sociale ed economico della città di Rimini.



" Nel mio percorso di amministratore" dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad "ho avuto tante occasioni di incontro e confronto con Arturo, persona leale, uomo sinceramente impegnato per la comunità e innamorato della città, ben oltre i confini del ‘suo borgo’. E’ stato un rappresentante di quella Rimini che non sta a guardare, animatore della vita pubblica attraverso numerose iniziative, motore di un protagonismo civico che ha arricchito la nostra città. Mando un abbraccio forte alla famiglia e ai tanti che hanno avuto il piacere di condividere con lui un pezzo di strada."

"Persona generosa e capace" ricorda la consigliera Nadia Rossi "Arturo si è sempre impegnato con entusiasmo per la sua comunità, attraverso un’attività preziosa per la città di Rimini e oltre i suoi confini. Ha incarnato lo spirito riminese dell’essere parte di un tutto anche e soprattutto da cittadini, senza mai tirarsi indietro, mettendo il bene comune davanti al resto. Lo ricordo con il sorriso negli occhi e nel cuore. Alla famiglia e all’associazione le mie condoglianze e un abbraccio. Ciao Re Artù."



Il funerale domani, mercoledì 7 dicembre, alle 10 nella chiesa del Borgo San Giuliano. Questa sera, martedì 6 dicembre, la veglia di preghiera alle 20.30.