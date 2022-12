Festival del Sole, 2500 iscritti da 11 nazioni per la kermesse riccionese

Eventi

| 10:26 - 06 Dicembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Duemila e cinquecento iscritti da undici nazioni. Il Festival del sole vince la sfida lanciata scegliendo di passare da biennale ad annuale. Le iscrizioni, aperte dal primo dicembre, hanno sancito il successo della decisione presa da organizzatori e amministrazione comunale. “Per la città di Riccione si tratta di una notizia importantissima - dice l’assessore allo Sport Simone Imola - In ragione del grande successo del Festival del Sole, evento di livello altissimo, abbiamo deciso, assieme all'organizzazione, di osare, trasformando il Festival da biennale ad annuale. Le iscrizioni sono andate a ruba in poche ore: credo sia stato fatto un ottimo lavoro”.



Nella settimana dal 2 all’8 luglio i 2.500 ginnasti, che arriveranno da 11 nazioni, riempiranno oltre novanta alberghi. “Siamo molto contenti - spiega il coordinatore generale del Festival del sole Maurizio Ascani -. Abbiamo compiuto la scelta, che ci sta premiando, di annualizzare l’evento per innalzarne ulteriormente il livello qualitativo a fronte di numeri eventualmente più ridotti, ma credo che 17.500 presenze rappresentino comunque grandi numeri per Riccione”.



Tre le arene che verranno impiegate per le esibizioni (piazzale San Martino, Piazzale Roma e Giardini Montanari) dove gli ospiti della città e i riccionesi potranno accedere gratuitamente. Al Festival del sole sono previsti tutti i tipi di ginnastica purché praticati da almeno dieci atleti insieme: ginnastica acrobatica a gruppi, ginnastica artistica e ritmica, aerobica, acrogym, e trampolini.