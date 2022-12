Riziero Santi è il nuovo presidente di Città delle Grotte

Attualità

| 10:09 - 06 Dicembre 2022

Riziero Santi.

La recente assemblea dell’Associazione dei Comuni con Grotta ha designato all’unanimità il primo cittadino di Gemmano al vertice del network nazionale. La Rete, nata all’interno di Anci nel 2010 da una decina di Comuni soci fondatori, conta oggi circa trenta enti locali associati. Sono rappresentate al suo interno le principali realtà nazionali che fanno della emergenza carsica la principale propria vocazione territoriale. Il nuovo Presidente sostituisce Francesco De Ruvo, sindaco uscente di Castellana Grotte, nel rispetto di una logica di alternanza fra Amministrazioni del Sud e del Nord e fra “medio-grande comune” e “piccolo comune” .

Riziero Santi vanta una lunga esperienza amministrativa ed ha da poco lasciato la Presidenza della Provincia di Rimini.

“ Ringrazio i sindaci che mi hanno voluto, con unanime consenso, alla presidenza dell’Associazione- afferma il neopresidente Santi- ruolo che assumo con spirito di servizio e in una prospettiva di piena collaborazione con tutti i soci della Rete.”

“A breve, di concerto con la direzione di Città delle Grotte-aggiunge il sindaco di Gemmano- convocherò una nuova assemblea dove potranno essere delineati nel dettaglio i principali indirizzi programmatici con cui si intenderà procedere a livello associativo”.

“A partire dalla richiesta di un appuntamento con il Ministero del Turismo- conclude Santi- per la definizione del codice ATECO delle aziende che curano le visite guidate all’interno delle grotte e per fronteggiare al meglio le opportunità che il PNRR può riservare a sostegno delle imprese operanti nel comparto grotte e degli Enti Locali in esso ricadenti”.

L’Assemblea ha anche completato il nuovo assetto del Consiglio Direttivo, eleggendo al suo interno l’Assessore di Castellana Grotte, Fabio Caputo, che andrà a sostituire Santi, eletto Presidente.