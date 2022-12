Luigi Lega Baldini trovato morto in casa: addio al conte

Attualità

Rimini

| 07:06 - 06 Dicembre 2022

Rimini piange un altro lutto. Dopo la scomparsa di Arturo Pane, storico ristoratore riminese e fondatore di Zeinta di Borg, si è spento all’improvviso a 63 anni Luigi Lega Baldini, avvocato e presidente dell’asilo fondato dalla famiglia. La morte è avvenuta lunedì mattina: Baldini è stato colpito, senza alcuna avvisaglia precedente, da un infarto che non gli ha dato scampo. L'allarme è scattato perché non rispondeva al telefono di un'amica di famiglia. A stroncare la sua vita un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Inutili i soccorsi sanitari. L’avvocato, a quanto pare, soffriva di problemi cardiaci. La notizia della tragedia ha fatto presto il giro della città. Appassionato di motori e di barche, la sua famiglia fondò l’omonimo asilo di via IV Novembre. Era "nobile d’animo" e non solo per il titolo di conte, che aveva ereditato dalla sua famiglia, che vanta nella sua lunga storia anche un paio di cardinali. Da stabilire ancora la data dei funerali e il luogo di sepoltura.