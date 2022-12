Rimini Calcio Giovanili, Primavera 4 corsara: 3-0 al San Giuliano City

Sport

Rimini

| 20:09 - 05 Dicembre 2022

La Primavera 4 esulta.

I risultati delle squadred el settore giovanile del Rimini Calcio.



PRIMAVERA 4 – 10ª Giornata



SAN GIULIANO CITY – RIMINI FC 0-3



SAN GIULIANO CITY: Cervellera, Usardi, Giacalone (11’ st Bertolotti), Ferrara (10’ st Moroni), Furlani, Silanos, Aquilino (1’ st El Assli), Cabezas, Sammarco (1’ st Seullean), Grandinetti, Borla (1’ st Di Raco)

A disp: Caviglia, Callaci, Cavallo, Cella, Gentile, Menfaldut. All: Eranio



RIMINI FC: Conti, Diotallevi (38’ st Capi) , Marcello, Serpe, Bianchi, Gianfrini, Sebastiani (30’ st Di Pollina), Russo (18’ st Rushani), Marconi (38’ st Capparelli), Cherubini, Zanni (18’ st Alvisi)

A disp: Cerretani, Gabriele, Mariotti, Nastase, Marinucci, Madonna, Ricci, Minni

All: Brocchini.



Reti: 39’ pt Cherubini, 46’ pt Russo, 23’ st Serpe



Vittoria corsara per la Primavera biancorossa che si impone sul campo del San Giuliano City con un rotondo 3-0 e consolida il primato in classifica. Rimini in vantaggio con Cherubini al 39’ e sui titoli di coda della prima frazione raddoppio di Russo. La partita va in ghiaccio al 33’ della ripresa con il gol di Serpe che fissa il tabellino sullo 0-3 finale.



UNDER 17 – 8ª Giornata





FERMANA – RIMINI FC 1-0



FERMANA: Orazi, Crosta, Alidori, Shrif, Tombesi, Bongelli, Ascani, Granatelli, Natale, Pagliari, Ricci. A disposizione: Battistoni, Baiocco, Tarulli, Capasso, Vignaroli, Pollastrelli, Taddei. All: Eddy Mengo



RIMINI: Cerretani, Ciavatta (Cesarini 84’), Sposato (Bacchiocchi 53’), Carbonara, Brisku, Volonghi (39’ st Diagne ), Mini, Imola, Paganini (39’ st Orioli), Hassler ( 24’ st Capicchioni), Giacomini (8’ st Hamati). A disposizione:Bartoletti, Belletti, Zighetti. All: Oscar Muratori.



Reti: Taddei.



UNDER 16 – 7ª Giornata



RIMINI FC – REGGIANA 1-5



RIMINI FC: Di Ghionno, Cagnoli, Imola, Petrini (dal 37’ st Zanieri), Magi, Lepri (dal 11’ st Kejdi), Brolli (dal 11’ st Alessi), Battisodo (dal 14’ st Fiordalisi), Bernardi, Padroni, Rota (dal 11’ st Para). A disposizione: Ripari, De Gaetano, Morri, Verni. Allenatore: Pieri.



REGGIANA: Pagani, Strozzi, Ferretti, Ruggeri (dal 39’ st Zannoni), Agnesini, Erario (dal 39’ st Tasselli), Truglia (dal 39’ st Mereu), Antuono (dal 39’ st Rossi), Bartoli (dal 31’ st Giallongo), Uhunamure (dal 39’ st Battaglia), Ognibene (dal 22’ st Bertolini).



A disposizione: Bartoli, Galeone. Allenatore: Panisi.



Reti: 6’ pt Bartoli (RG), 24’ st Bartoli (RG), 26’ st Para (RN), 38’ st Uhunamure (RG), 42’ st Mereu (RG), 44’ st Bertolini (RN).



UNDER 15 PRO – 8ª Giornata.



FERMANA – RIMINI FC 0-1



FERMANA: Coluccino, Matacotta (dal 19′ st Vallasciani), Tardini (dal 33′ st Vitali), Natali, Antolini, Zucchi (dal 33′ st Mazza), Antonini (dal 33′ st Di Giacomo), Crosta (dal 11′ st Ruggeri), Bacalini (dal 19′ st Fabiani), Borra (dal 11′ st Ercoli), Ciarrocchi. All. Marcatili



RIMINI FC:Pirini, Zammarchi (dal 37′ st Di Pollina), Drudi, Scirocco, Bizzarri, Manzi, Fontemaggi (dal 11′ st Cenci), Mataj, Grassi (dal 19′ st Molfetta), Foschi, Eco (dal 11′ st Badioni). A disposizione: Savoretti, Lombardi L., Zamagna, Cristiani, Lombardi N. All.Berretta



Reti: 41′ s.t. Molfetta



NOTE. Ammoniti: Zucchi. Esplulsi: Antolini (doppia ammonizione).



Meritata vittoria per i ragazzi di Mister Berretta che espugnano Fermo con una buona prova coronata dal gol vittoria nei minuti finali. Primo tempo equilibrato, meglio i padroni di casa nelle battute iniziali ma col passare dei minuti i biancorossi prendono campo e sfiorano il vantaggio con un tiro dal limite che si infrange sulla traversa. Ripresa a senso unico, con tante occasioni per i ragazzi di Berretta che però non riescono a sbloccare la partita. Il gol della meritata vittoria arriva al 41’: Bizzarri conclude un affondo sulla fascia con un cross preciso sulla corsa di Molfetta che colpisce il pallone e segna la rete del meritato vantaggio che chiude il match.



UNDER 13 PRO – 12ª Giornata



RIMINI FC – MODENA



P.T.: 3-2 Reti: Dhelpra (RN) al 3′ e all’8′, Bertesi (MO) al 16′, Kasalla (RN) al 19′, Codua (MO) al 20′.

RIMINI: Alberani, Cevoli, Ricci, Kasalla, Costantini, Aureli, Cassano, Bertoni, Dhelpra.

MODENA: Fornaciari, Zanasi, Di Giuseppe, Albreschi, Martinelli, Codua, Bertesi, Manea, Zaccaria.

S.T.: 0-1 Rete: Perta al 9′.

RIMINI: Racanelli, Hernandez, Lunedei, Montesi, Montani, Romani, Aragao, Mendola, Gabellini.

MODENA:Verati, Vecchi, Peloso, Coviello, Chiosa, Perta, Rebucci, Formisanu, Meschiari.

T.T.: 2-0 Reti: Cassano al 10′, Aureli al 12′.

RIMINI:Alberani, Cevoli, Ricci (al 12′ Lunedei), Kasalla (al 10′ Montani), Costantini, Aureli (al 14′ Mendola), Cassano, Bertoni (al 14′ Hernandez), Dhelpra (al 12′ Montesi).

MODENA:Fornaciari, Zanasi, Di Giuseppe, Albreschi, Martinelli, Codua, Bertesi, Manea, Zaccaria.

Q.T.: 4-1 Reti: Zanasi (MO) al 3′, Cevoli (RN) al 7′, Kasalla (RN) al 9′, Dhelpra (RN) al 13′, Gabellini (RN) al 18′.

RIMINI:Racanelli, Cevoli (al 12′ Bertoni), Ricci (al 9′ Lunedei), Montesi (al 9′ Cassano), Kasalla (al 10′ Mendola), Costantini (al 10′ Dhelpra), Romani, Aragao, Gabellini.

MODENA:Verati, Zanasi, Di Giuseppe, Vecchi, Peluso, Coviello, Codua, Perta, Formisanu.