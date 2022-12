Ritrovata a Cattolica la donna scomparsa da Novafeltria: "È in buone condizioni di salute"

Cronaca

| 17:54 - 05 Dicembre 2022

Un post su Facebook dei famigliari aveva attivato le ricerche.

Vicenda a lieto fine quella che ha tenuto con il fiato sospeso per alcuni giorni una famiglia dell'Alta Valmarecchia. Sabato mattina intorno alle 11.30, Cinzia, una signora di Uffogliano, (località di Novafeltria) si era allontanata da casa senza dare nessuna comunicazione, facendo stare in ansia familiari, che avevano deciso di sporgere denuncia per la sua sparizione. Grazie ad una segnalazione, questa mattina (lunedì 5 dicembre) la donna è stata individuata a Cattolica in buone condizioni di salute. L'appello dei familiari sui social network aveva fatto scattare una fitta rete di condivisioni da parte degli utenti di tutto il territorio provinciale.