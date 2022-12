Calcio giovanile, Gabicce Gradara: pareggi per Juniores e Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

| 16:12 - 05 Dicembre 2022

La formazione Juniores del Gabicce Gradara.

A riposo Allievi e Giovanissimi 2008, in campo Juniores e Giovanissimi cadetti 2009 che hanno pareggiato.



JUNIORES



Gabicce Gradara – Villa San Martino 2-2



Nell’ultima partita dell’anno il Gabicce Gradara strappa in rimonta un altro risultato positivo contro il Villa San Martino sfoderando nella ripresa una prova maiuscola tanto da sfiorare il colpaccio che avrebbe meritato.



In avvio il Gabicce Gradara va in svantaggio per la rete di Betti (1-0). Il Gabicce Gradara non ci sta e si rende pericolosa con Petese e Gaggi. Al 32' ancora pericolo per i locali, ma il tiro da fuori esce di poco. Dopo un tiro a fil di palo di Petese, sul capovolgimento di fronte al 34' il Villa San Martino raddoppia con Belletti (0-2). Prima dello scadere il Gabicce Gradara va vicino al gol con Fuzzi.



Nell'intervallo mister Gaudenzi striglia i suoi e nel secondo tempo si vedono i risultati. Il Gabicce Gradara si rende subito pericoloso con un diagonale di Petese e al 49' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Magi è lesto ad inserirsi nella difesa avversaria e di testa insacca (1-2). Passano due minuti ed è Andreani a sfiorare il gol ancora su calcio d'angolo.



Il meritato pareggio arriva al 55'. Ciaroni è bravo a trovare un varco tra i difensori e serve Cecchini che indirizza la sfera nell'angolino (2-2). Il Gabicce Gradara prova a vincere la partita e chiude gli ospiti nella propria metà campo. Nel giro di pochi minuti l'attaccante Ciaroni va più volte vicino al gol, ma il portiere avversario gli nega la gioia personale. Sul campo si vede una sola squadra. Al 77' Caico dal limite calcia alto, gli ospiti si rivedono in attacco all'80' con un insidioso tiro a giro che non trova impreparato Francolini. Sul finale, Giacchetti arriva sul fondo e serve a Cecchini una palla che avrebbe meritato miglior sorte.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, sabato 7 gennaio 2023 alle ore 15:00 contro l'Urbino.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani, Della Chiara, Mancini, Moutatahhir (2' s.t. Caico), Semprini, Magi, Fuzzi (2' s.t. Cecchini), Gaggi, Petese (36' s.t. Giacchetti), Ciaroni. A disp. Borselli, Giunchi, Battistelli, Franca, Gaddoni. All. Gaudenzi





GIOVANISSIMI 2009



Gabicce Gradara – Muraglia 6-6



Partita molto combattuta e giocata da entrambi ad alti ritmi. Avversari subito in vantaggio al 5'. Risponde il Gabicce con Luzi su angolo al 14', poi doppietta di Mancini al 20' e 24' e ancora Luzi al 34'. Finisce il primo tempo con il Gabicce in vantaggio per 4-1. Rientro in campo e subito il goal del 4-2 poi dal 50' al 55' altre tre reti ospiti che conducono 5-4. Luzi pareggia al 57' e Guidi si incursione personale porta a dei le reti del Gabicce. Allo scadere pari ospite. Partita molto bella e combattuta da entrambe le formazioni. Da sottolineare l'ottima prova di Barbieri e Luzi per il Gabicce.



Giovanissimi cadetti 2009, sabato 10 dicembre ore 17.15 con Delfino Fano. Ancora riposo per i 2008.



GABICCE GRADARA: Barbieri (60' Valentini), Gaudenzi, Mosconi, Luzi, Buscaglia, Ricci (35' Benedetti), Del Bene (60' Terenzi), Ferraj (45' Guidi), Mancini, Orazi (40' Foschi), Ballarini (45' Mascarucci). All. Mendo-Baffioni.