Ubriaco aggredisce carabiniere: 24enne magrebino arrestato e condannato a un anno

| 16:09 - 05 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Una domenica pomeriggio movimentata che, a causa del troppo alcol e di azioni fuori controllo, fra le quali sventolare una bottiglia di Jack Daniel’s e sferrare calci, gomitate e pugni ad un carabiniere, è costato a un 24enne marocchino prima l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, poi, al termine della direttissima che si è celebrata questa mattina (5 dicembre), la pena (patteggiata) di 1 anno. Il nordafricano era stato sottoposto ad un controllo in zona stazione, in tasca aveva due grammi di hashish, che gli sono stati sequestrati insieme alla bottiglia di whiskey.