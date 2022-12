Calcio RSM, Tre Penne: per Mattia Migani 200 presenze

Sport

Repubblica San Marino

| 15:56 - 05 Dicembre 2022

Mattia Migani.



Settimana scorsa nella sfida di Coppa Titano contro la Juvenes/Dogana è arrivata la presenza numero 200 anche per Mattia Migani, che raggiunge questo importante traguardo a poche settimane di distanza da Nicola Gai. L’estremo difensore arrivato alla corte di Città a gennaio 2016 si aggiunge alla cerchia ristretta di giocatori composta da Cibelli, Gasperoni, Chiaruzzi, Valli e l’attuale capitano del Tre Penne Gai.



“Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo. Sinceramente è stata una bella sorpresa veder all’allenamento il presidente con la maglia e medaglia celebrativa. Sono qui da sei anni e ho solo ricordi positivi, è un motivo che mi spinge a continuare a rimanere in questa bellissima famiglia. Chiaramente, tra i ricordi più belli ci sono tutte le vittorie dei trofei e se dovessi scegliere tra alcune delle parate più importanti ripenso ai tre rigori parati consecutivamente nella semifinale dei playoff contro la Folgore a maggio 2016, decisivi poi per arrivare in finale nella quale abbiamo vinto lo Scudetto” afferma il portiere italiano.



Nel corso del weekend è arrivata la vittoria per 3-1 in campionato sul San Giovanni dopo lo stop in Coppa Titano, che aveva scosso gli umori in casa Tre Penne. Per Migani “è stata una buona prova, siamo stati bravi ma dobbiamo dare continuità ai nostri risultati e anche nelle difficoltà siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo portare sempre in campo questo atteggiamento, è un buon punto di partenza che dobbiamo confermare in ogni partita già a cominciare dalla prossima di sabato con la Cosmos“.