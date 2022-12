Scuola Montessori: una nuova palestra moderna e tecnologica

Attualità

Rimini

| 15:42 - 05 Dicembre 2022

L'assessore Morolli consegna le chiavi della palestra.

Con il simbolico passaggio delle chiavi nelle mani della dirigente scolastica Roberta Badioli, è stata consegnata questa mattina la palestra della scuola elementare Montessori, che va così a completare le dotazioni del nuovo polo didattico.

La palestra è ampia 200 metri quadrati, dotata di tecnologia domotica, di spogliatoi, di pavimenti in legno ed è attrezzata per la pallavolo, per un investimento complessivo di circa 620mila euro. E' stata realizzata seguendo criteri di costruzione innovativi in riferimento alle componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche, garantendo la massima fruibilità degli spazi e l'integrazione tra ambienti interni ed esterni, con attenzione alle tecnologie utilizzate in termini di sostenibilità ambientale ed economica. Oltre alla palestra, è stata completata anche la sistemazione del giardino, spazio che potrà essere utilizzato anche per l'attività sportiva outdoor. La palestra sarà a disposizione degli studenti e delle associazioni sportive entro qualche giorno, conclusi gli ultimi passaggi formali.

"Con la palestra andiamo a completare il polo scolastico – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli – dando una risposta sia alle esigenze educative sia alle associazioni sportive del territorio, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il quartiere. Insieme alla cucina palestra ex Carim e ai playground recentemente realizzati, ai va a definire un polo sportivo a servizio del quarto Peep, un valore aggiunto sia per i servizi offerti alla cittadinanza sia per il valore educativo, sociale che lo sport ricopre nella comunità".