Rimini: si finge un’altra persona con tanto di documento, arrestato

| 15:32 - 05 Dicembre 2022

Era irregolare sul territorio nazionale ed è finito in manette per il reato di attestazione e dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sulla identità personale. Si tratta di un cittadino di origine tunisina controllato ieri durante un servizio della Polizia di Stato in una struttura ricettiva di via Siracusa. Gli agenti hanno subito riscontrato alcune anomalie sulla registrazione degli alloggiati e in una stanza hanno trovato due persone che, alla richiesta dei documenti, hanno fornito false generalità: uno di loto ha anche consegnato una carta d’identità palesemente falsa. Il tunisino ha quindi ammesso di aver consegnato un documento che non gli apparteneva per la registrazione in hotel. Per lui è scattato l’arresto e la denuncia per sostituzione di persona.