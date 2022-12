Presepi di sabbia, trekking, babbo natale ed elfi: il ricchissimo programma natalizio di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 15:24 - 05 Dicembre 2022

Natale in piazza Malatesta, Verucchio (foto di repertorio).

Presepe di sabbia a Villa Verucchio e Trekking dei presepi nel capoluogo con partenza da quello storico meccanico della Chiesa del Suffragio e qr-code che mappa il percorso, concerti, mercatini, spettacoli delle scuole di ballo, laboratori, Babbo Natale con gli Elfi e Befana a distribuire i regali, escape room al castello e il presepe vivente dei Pasquaroli più antichi della Valmarecchia a portare gli auguri di casa in casa: è ricco di appuntamenti il calendario di fine anno ribattezzato Natale Diffuso 2022 predisposto dal Comune di Verucchio con il coordinamento di Gm Group e Pro Loco e la collaborazione di Cooperativa Atlantide, Rilego e Rileggo, Avis, Insieme per Chiara, Artefonia, scuole di ballo e Banda Musicale Città di Verucchio.



SIPARIO CON NATIVITÀ, CONCERTI, MOSTRA E ALBERI NELLE PIAZZE

Il cartellone si aprirà giovedì 8 dicembre con una serie di appuntamenti inaugurali nel capoluogo e in Piazza Europa. Alle 14 alla Sala Magnani di Piazza Malatesta sarà inaugurata una mostra di pittura dell’artista autodidatta verucchiese Vincenzo “Cicci” Bronzetti, mentre alle 15 dalla Chiesa del Suffragio scatterà il Trekking dei Presepi: anche in questa edizione curata dalla Pro loco la prima tappa sarà nell’edificio religioso in cui lo scorso anno è stato “riattivato” il presepe meccanico artigianale in legno realizzato a partire dalla metà degli anni ’60 da Vittorio Zaghini e alcuni collaboratori (sette statue di legno tutte movimentate da Felice Pazzini) e recuperato e “riattivato” con un certosino restyling di un prezioso gruppo di volontari dopo decenni di “inattività”. Le altre natività disseminate per Verucchio diventeranno poi stazioni dell’originale Trekking con tanto di mappa scaricabile con qr-code. A seguire, la presentazione e l’esibizione della Scuola di Musica della Banda Musicale e una merenda offerta dalla Pro loco condurranno alla tradizionale accensione dell’albero in una Piazza Malatesta vestita a festa e con il Mercatino di Natale nei locali dell’Associazione Rilego e Rileggo di via Sant’Agostino: l’organizzazione mette infatti a disposizione dei residenti e delle attività 200 ciclamini rossi e 12 alberelli di Natale con tanto di luci che gli esercenti possono “adottare” addobbandoli a piacimento e autografandoli con il proprio marchio. Sipario invece con il Presepe di Sabbia realizzato da Pietro Para nella Casa di Babbo Natale di Piazza Europa alle 15 a Villa Verucchio, in un 8 dicembre che prevede inoltre il concerto dell’Accademia Musicale Artefonia, la merenda offerta dall’Avis e l’accensione dell’albero.



CHRISTMAS VERUCCHIO

Detto dei presepi, il programma eventi del capoluogo proseguirà domenica 11 dicembre fra le 15 e le 18 con musica dal vivo con degustazione di dolci, castagne e vin brulè e dalle 16 la tombola nella Biblioteca di Rilego e Rileggo per piccoli e grandi. Domenica 18 dicembre dalle 15 alle 18 ecco invece “Borgo di Gusto civiltà del passato”, una passeggiata alla scoperta della civiltà Villanoviana con degustazione finale dell'olio prodotto dall'azienda agricola Il Borgo di Mario Zaghini curata dalla Cooperativa Atlantide. Giovedì 22 dicembre alle 21.15, il Teatro Pazzini ospiterà un Concerto Gospel e sabato 24 dicembre dalle 15 alle 18 “In piazza Malatesta arriva Babbo Natale per la consegna dei regali” (c’è possibilità di personalizzarli, per info Pro Loco 0541 670222) e a partire dalle 17 si terrà il concerto all'aperto di Simone Antoniacci e The Christmas Band. Lunedì 26 sarà un ricchissimo Santo Stefano: alle 15 partirà “Borgo di Gusto vini d'altri tempi”, una passeggiata alla scoperta della culla dei Malatesta chiusa da una degustazione di Veruccese dell'azienda agricola San Rocco, vitigno rosso esclusivo dei territori limitrofi alla Rocca di Verucchio. Alle 16 il Teatro Eugenio Pazzini ospiterà il Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Verucchio e alle 15 e alle 17 è infine programma una Escape Room per famiglie alla Rocca del Sasso e i partecipanti dovranno riuscire a risolvere indovinelli ed enigmi per uscire in un’ora della Rocca. Domenica 1 gennaio, il 2023 inizierà come di consueto con il Concerto Lirico del pomeriggio al Teatro Eugenio Pazzini (alle 17.30), mentre venerdì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania alle 14 si rinnoverà come detto l’appuntamento con la Pasquella, il presepe vivente itinerante dei Pasquaroli che porta gli auguri via per via intonando canti natalizi, mentre alle 15 si terrà “Borgo di Gusto Oro, Incenso e Miele”, una passeggiata alla scoperta dei presepi natalizi chiusa da un assaggio di mieli in compagnia di Muriel Corroppoli che racconterà il magico mondo delle api e dell'apicoltura.



CHRISTMAS VILLA VERUCCHIO

A Villa Verucchio, saranno gli spettacoli delle locali scuole di ballo ad animare Piazza Europa nei pomeriggi di sabato 10 (New Grafic Ballet e Dance Mania), domenica 11 (New Grafic Ballet e Passi di Stelle), sabato 17 (scuola di ballo Country Wild Angels) e domenica 18 dicembre (Dance Mania e Passi di Stelle). Domenica 11 in piazza ci saranno inoltre il Mercatino dei bambini di scuola media e il laboratorio per bambini “Decora l'Albero!!!” oltre a un ospite speciale a sorpresa. Venerdì 16 dicembre alla Sala Tondini del Centro Civico sarà presentato il libro "Un inno alla divina umanissima Bellezza" di Giorgio Bellini, mentre il giorno successivo, sabato 17, arriverà in piazza lo “Scombussolo” con i suoi giochi per tutti i bimbi e si terrà il laboratorio per bambini “Decora l'Albero!!!”. Domenica 18, oltre alle scuole di danza, sono in cartellone il Mercatino dei bambini delle scuole materne ed elementari, il Mago Giocoliere Morris, il laboratorio “Decora l'Albero!!!” e castagne e vin brulè offerti da Insieme per Chiara. Sabato 24 dicembre dalle 14 alle 18 Babbo Natale distribuirà i regali in Piazza Europa insieme agli elfi con la slitta e agli atleti di Boar Skating con i roller e c’è possibilità di personalizzarli e farseli portare a casa. Seguirà una merenda offerta da Gm Group e Pro loco. Sabato 31 dicembre ecco poi il Capodanno anticipato con scambio di auguri con spumante e panettone a partire dalle 15.30 e musica con DJ Zeta. Infine, giovedì 6 gennaio gran chiusura con l’arrivo delle befane a distribuire caramelle e dolcetti, piada e nutella offerta da Avis Verucchio ed esibizione dell’Accademia Musicale Artefonia