Cattolica, 70 anni di "Velo Club" con il presidente Apt Davide Cassani

Attualità

Cattolica

| 14:27 - 05 Dicembre 2022

Pranzo al "Velo Club", Cattolica.

L'Amministrazione Comunale di Cattolica ha raccolto con piacere l'invito a partecipare al pranzo dell'Associazione Sportiva "Velo Club Cattolica" svoltosi ieri presso il ristorante il Mulino di Misano Adriatico. Un momento di festa per il traguardo dei 70 anni di attività sul territorio, durante il quale è avvenuta anche la premiazione dei vari atleti. Per l'Amministrazione erano presenti il Vicesindaco Alessandro Belluzzi ed il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Montanari. L'appuntamento, inoltre, si è arricchito dell'importante presenza di Davide Cassani, Presidente APT Emilia-Romagna. Il pranzo, infine, è stata anche occasione per uno scambio di auguri natalizi. "La presenza e il saluto che ha portato Cassani in questa importante occasione - sottolinea Belluzzi - testimonia l'attenzione da parte della nostra Regione nei confronti di una realtà strategica per la nostra comunità". Nel suo intervento il Vicesindaco ha voluto ringraziare tutti coloro che quotidianamente operano all'interno della società, un lavoro prezioso sia da un punto di vista sportivo ma anche sociale. "Ci tengo a ricordare, ad esempio, che senza l'impegno dei tanti volontari del Velo Club non si potrebbe realizzare un'iniziativa ormai divenuta strategica per la nostra città come la Gran Fondo degli squali", ha concluso Belluzzi.