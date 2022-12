Riccione, è un weekend da incorniciare il primo delle festività natalizie

Attualità

Riccione

| 13:02 - 05 Dicembre 2022

La folla in viale Ceccarini (foto di D.Casalboni).

Viale Ceccarini pienissimo così come i tantissimi locali del centro. Il colpo d'occhio del primo fine settimana di dicembre ha regalato grande entusiasmo, coinciso con tantissime presenze per l'inaugurazione degli allestimenti e gli eventi delle festività natalizie che proseguiranno fino all'8 gennaio.

La folla che sabato aveva riempito il "salotto" della città per le tre inaugurazioni (Villaggio del Natale, Giardino sul mare e Bosco d'inverno) è addirittura aumentata nella giornata di domenica.

"Siamo molto contenti - commenta la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. E' il clima natalizio che volevamo e anche la risposta in termini di presenze ci sembra davvero ottima".



"Dai cori al cuore": partita la rassegna



Ieri pomeriggio, domenica, è partita nella chiesa di Gesù Redentore la rassegna "Dai cori al cuore" con il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli. Si tratta di un ricco programma di concerti (fino all'8 gennaio) che si tengono nelle chiese e negli spazi culturali di Riccione e che hanno come protagonisti importanti realtà musicali e corali. Come da tradizione, le proposte spaziano dai brani classici che scaldano l'atmosfera natalizia ai cori delle voci più giovani e ai ritmi dei gospel, rinnovandosi con nuove melodie e sorprese.

Il prossimo appuntamento di "Dai cori al cuore" è fissato per l'11 dicembre (ore 16): la Chiesa Stella Maris ospita il concerto Feste incantate che sigilla un'amicizia in musica cresciuta e rafforzata nel tempo, quella tra il Coro Perla Verde Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi e composto da elementi accomunati dalla stessa passione per la musica, e l'Orchestra di fiati del Corpo Bandistico di Mondaino, diretto da Marco Tasini, una delle più apprezzate realtà bandistiche italiane, con una tradizione molto antica, la cui scuola di musica vanta premi nazionali e internazionali, insieme a collaborazioni prestigiose.



Questa sera al via la rassegna "Din don dan"



Questa sera (5 dicembre) ai Giardini d'Alba alle 20:30 prenderà il via "Din don dan" (secondo appuntamento alle 21 in piazzale Sacco e Vanzetti). "Din don dan" è un cartellone di concerti che da oggi al 23 dicembre vedrà due performance ogni sera (alle ore 20:30 e alle 21:30) grazie ad un format itinerante a cura del Giocamusica articolato in esibizioni musicali a tema natalizio in giro per Riccione.



Protagonista sarà la cantante e cantautrice riccionese Veronica Villa che interpreterà le più famose canzoni dedicate al Natale, accompagnata alla chitarra da Giovanni Matichecchia. Prossimo appuntamento il 7 dicembre alle 20,30 in Viale Veneto/Sondrio e alle 21,30 nella piazza di Spontricciolo.