In viale Ceccarini suona la colonna sonora firmata da Federico Mecozzi

Attualità

Riccione

| 12:28 - 05 Dicembre 2022

Federico Mecozzi.

Da "Bitter sweet symphony" di The Verve a "Pryntil" di Vinicio Capossela, da "Eden roc" di Ludovico Einaudi a "Voglio vederti danzare" di Franco Battiato, fino ai classici delle festività natalizie come "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono e la spregiudicata "Santa Baby" di Madonna.



Da sabato scorso e fino all'8 gennaio chi passeggia in viale Ceccarini viene accompagnato dalla colonna sonora originale firmata dal musicista Federico Mecozzi. Il direttore d'orchestra classe 1992 (il più giovane della storia a dirigere a Sanremo) ha selezionato canzoni e sonorità del Natale in esclusiva per la città di Riccione: tutta la playlist, dal titolo "Viaggio di Natale", è disponibile sul canale Spotify di Riccione Teatro che è partner dell'iniziativa.



"Ogni passeggiata è come un piccolo viaggio - spiega Federico Mecozzi -. I colori, le vetrine, le persone che incontri, i locali, le luci di Natale in viale Ceccarini (e tutta l'area del centro coperta dagli impianti per la filodiffusione) sono come tappe di un itinerario che sa di festa e di magia".



Tre le 22 canzoni scelte dal violinista per la filodiffusione in viale Ceccarini ci sono capolavori come "Ciao" di Lucio Dalla, melodie potentemente natalizie come "White is the Winter night" di Enya o dal contenuto religioso come "Viva la vida" dei Coldplay.





"La musica è sempre un viaggio. Il suono, in qualunque sua forma e stile, ci emoziona e ci conduce sempre altrove. Per questo ho immaginato la mia passeggiata in viale Ceccarini, ho pensato a quale viaggio musicale vorrei che accompagnasse questo percorso nel cuore della città a Natale, attraversando mondi ed anni diversi", ha aggiunto il musicista riminese che nella playlist ha inserito la sua "Breeze".



Ecco l'elenco completo delle canzoni che compongono "Viaggio di Natale" del direttore d'orchestra Federico Mecozzi: "Bitter sweet symphony" di The Verve; "Take on me" di A-ha; "Busindre Reel" di Hevia; "Voglio vederti danzare" di Franco Battiato; "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono; "Blinding lights" di The Weeknd; "Sweet about me" di Gabriella Cilmi; "Pryntil" di Vinicio Capossela; "You've got the love" di Florence + The Machine; "Shine you no more" di Danish String Quartet; "Still don't know my name" di Labrinth; "Ciao" di Lucio Dalla; "Eden roc" di Ludovico Einaudi; "Sign of the times" di Harry Styles; "White is the Winter night" di Enya; "Breeze" di Federico Mecozzi; "Canzone contro la paura" di Brunori Sas; "Round and round" di Sia; "Anywhere is" di Enya; "Santa baby" di Madonna; "Viva la vida" di Coldplay; "Greensleeves (Arr. for Orchestra)" (Traditional, James Sherlock, Stephanie Gonley, English Chamber Orchestra).