Cattolica, arriva la danza al Salone Snaporaz con 'Totemica'

Eventi

Cattolica

| 12:13 - 05 Dicembre 2022

Una scena dello spettacolo.

Il primo appuntamento con la danza della stagione teatrale di Cattolica è martedì 6 dicembre (ore 21, posto unico euro 10) al Salone Snaporaz con Totemica / Ruggine. Il coreografo Manfredi Perego si misura con due coreografie che non generano risposte ma la possibilità di immergersi in diversi stati d’animo.



Totemica nasce nel periodo della pandemia come riflessione sulla condizione umana contemporanea e il suo senso di onnipotenza perpetuo. La coreografia esibisce un dio irriconoscibile nel presente, concreto nella storia, energia viva ma scaduta in un limbo non identificato. Una testimonianza fisica ed emotiva di questa situazione, in cui si abita una sacralità dispersa priva di appigli. In scena Chiara Montalbani.



Ruggine è una riflessione su ciò che si crea nell’antagonismo tra buio e luce. Un pensiero drammaturgico che si colloca tra l’oscuro, l’inquietudine, la violenza, e allo stesso tempo verso una osservazione senza giudizio di queste reazioni. La coreografia non genera una risposta, ma la possibilità di confrontarsi apertamente con se stessi senza determinare la vittoria di nessuna rappresentazione ideale.







Lo spettacolo è inserito nel circuito di E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea, un progetto regionale sostenuto da ATER Fondazione con l’obiettivo di costituire una rete per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea e per promuovere la formazione del pubblico. Nata in Romagna nel 2018 - da qui il nome E’Bal, che in dialetto significa il ballo - la rete è la prima e l’unica del suo genere a livello nazionale.







Il prossimo spettacolo, martedì 13 dicembre, è Ditegli sempre di si, una produzione della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo per uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. A dirigere la Compagnia Roberto Andò, regista abituato a muoversi tra cinema e teatro, qui alla sua prima esperienza eduardiana.