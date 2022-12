Basket in carrozzina B: NTS Riviera Basket Rimini, prima vittoria

Sport

Rimini

| 11:12 - 05 Dicembre 2022



La sfida Rimini - Livorno profuma di storia della pallacanestro da qualsiasi lato la si guardi, ma questa volta il risultato non rende merito all'impegno dei labronici pur rispecchiando fedelmente l'andamento della gara, mai stata in discussione fin dai primi minuti.

Ortopedia Michelotti Livorno è un cantiere in costruzione con tanta buona volontà e una buona dose di limiti, particolarmente in difesa, troppi per potersi opporre alla NTS Riviera Basket di quest'anno che somma l'esperienza accumulata nelle stagioni precedenti dai suoi veterani ai robusti innesti di qualità di Kevin Giustino e Lorenzo Pellegrini.

Risultato: scorribanda senza storia in gran velocità e tiro agevole con ampio spazio per tutti e con un occhio alla trasferta torinese della seconda di campionato.

Ancora fermi al palo il capitano Stefano Martinini, per motivi fisici e Brandon Ladson, per motivi burocratici, ha debuttato sulle rotelle Roberta Lo Vecchio mostrando chiaramente che la stoffa c'è e si vede. Buona la prima.



Il tabellino



NTS Riviera Basket Rimini - Ortopedia Michelotti Livorno: 79 - 4



NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 18; Loperfido 16; Acquarelli 16;

Pellegrini 9; Raik 4; Di Pietro 2; Storoni 12; Roberta Lo Vecchio 2. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato - Roberta Lo Vecchio.



Ortopedia Michelotti Livorno: Passerini.P 2; Melis 2; Spinelli; Pardini; Gionku A. ; Gionku I. ; Ferretti; Prex; Gagliardo Guerrieri. All. Melis.



Arbitri: Guerrini e Palazzo.



Parziali: 22 - 0; 45 - 0 (23 - 0); 61 - 2 (16 - 2); 79 - 4 (18 - 2)