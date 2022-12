Rimini, scomparso Arturo Pane fondatore e presidente onorario di Zeinta di Borg

Attualità

Rimini

| 11:03 - 05 Dicembre 2022

Arturo Pane.

E' scomparso questa mattina, lunedì 5 dicembre, Arturo Pane fondatore e presidente onorario di Zeinta di Borg. La notizia arriva proprio dall'associazione di commercianti che aveva contribuito a fondare. Arturo Pane se ne è andato dopo una lunga malattia.



Ai familiari le condoglianze della redazione di altarimini.it





Il cordoglio di Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione



«Profondamente addolorata mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Arturo Pane, persona di grandissima generosità che ha dato tanto alla nostra città».



Questo il commento di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la scomparsa a 64 anni del fondatore e presidente dell’associazione Zeinta di Borg.



«Arturo è stato e sarà sempre un esempio per la sua capacità di pensare al bene della comunità, mettendo il cuore in tutte le attività che organizzava e regalando il suo prezioso sorriso senza risparmiarsi. Mi stringo ai familiari facendo loro le mie più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita».