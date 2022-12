Umberto Orsini ancora sul palco a Rimini, al Galli 'Le memorie di Ivan Karamazov'

Eventi

Umberto Orsini - foto Fabrizio Sansoni.

Uno dei grandi Maestri del teatro italiano torna sul palcoscenico del Teatro Galli in un ideale sequel di uno dei capolavori di Fëdor Dostoevskij. Umberto Orsini è il protagonista assoluto di "Le memorie di Ivan Karamazov", in scena mercoledì 7 dicembre (ore 21), nel nuovo appuntamento con la stagione di prosa riminese.





Orsini affronta per la terza volta nella sua carriera d'attore l'ultimo romanzo dello scrittore russo, I fratelli Karamazov. Dopo il fortunato sceneggiato televisivo di Bolchi e La leggenda del grande inquisitore, Orsini si confronta direttamente con la complessità di uno dei personaggi più controversi e tormentati della letteratura: Ivan Karamazov, il libero pensatore che teorizza l'amoralità del mondo e conduce all'omicidio, forse consapevolmente, l'assassino di suo padre.







Quarant'anni dopo le vicende del romanzo, Karamazov, colpevole e innocente insieme, torna a parlare come un uomo ormai maturo che sente di non aver esaurito il suo compito, che sente il suo personaggio romanzesco troppo limitato per esprimere la complessità del suo pensiero e chiarire le esatte dinamiche dei "delitti" e dei "castighi".



Attraverso i suoi ricordi tenta di fare luce sui propri sentimenti e sulla propria filosofia, provando a svelarne le implicazioni criminali in un vero e proprio thriller psicologico.







Umberto Orsini è il grande protagonista di questo inedito viaggio nella coscienza umana che non teme di affrontare tabù antichi e moderni precipitando Ivan Karamazov nel suo personale "sottosuolo". L'attore dà luogo ad una straziata e commovente confessione a tu per tu con se stesso e con i propri fantasmi, a metà tra la finzione letteraria e il "pirandelliano" dissidio con un personaggio in cui ritrova le espressioni più oscure del proprio "io".