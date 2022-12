Bellaria Igea Marina, tutte le forme dell’arte nella mostra ‘Dream Art - l'arte sotto la neve’

Eventi

05 Dicembre 2022

Alcune delle opere in mostra.

L’arte in tutte le sue declinazioni dalla pittura, scultura e fotografia, arriva in esposizione alla mostra targata “Dream Art – l’arte sotto la neve” dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina (Via L. da Vinci, 2).

La mostra curata dalle due Associazioni cittadine ArteInvisibile e Bell’Arte, ad opera di Jahrani Mourad, direttore artistico, e Laura Merighi in collaborazione con Fondazione Verdeblu ed il patrocino del Comune di Bellaria Igea Marina, raccoglierà sessanta lavori di artisti del territorio e provenienti da tutta Italia oltre ad un centinaio di produzioni degli alunni della scuola media di Bellaria Igea Marina.



L’inaugurazione è prevista giovedì 8 dicembre alle 20.30 quando la mostra verrà aperta al pubblico con una serata di presentazione e vernissage, trasportando i visitatori all’interno di un percorso artistico- immersivo nel vivo dello spirito natalizio. Una mostra capace di far sognare e vivere attraverso le impressioni artistiche, la magica atmosfera del Natale trasferita sulla tela o nella scultura e pellicola di fotografia. Proprio grazie a questa atmosfera da sogno, la mostra si andrà perfettamente ad inserire all’interno della rassegna “Dream Christmas” proposta dalla città di Bellaria Igea Marina che per il periodo delle festività natalizie, presenta un ricco programma di incontri, eventi e installazioni sul tema del sogno natalizio e della neve al mare.



L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 16.00 alle 20.00 durante i weekend e nei giorni festivi: da venerdì 9 dicembre; sabato e domenica 10-11 e 17-18 dicembre; il 25 – 26 – 31 dicembre e 6-7-8 gennaio.



Il giorno conclusivo, domenica 8 gennaio si svolgerà inoltre la premiazione dei Concorsi rivolti agli artisti espositori, indetti dalle Associazioni ArteInvisibile e Bell’Arte in collaborazione con Fondazione Verdeblu e la sponsorizzazione di BCC Romagna Banca, Color Decor, Assiblu Assicurazioni e Pasticceria Frascaroli.

Tutti gli espositori, senza limiti d’età o categoria potranno partecipare al Concorso per “L’opera più emozionante”, il cui vincitore riceverà in premio un bonus d’acquisto per materiale artistico da spendersi presso Color Decor di Valverde-Cesenatico. Agli studenti della Scuola Primaria di 2° grado di Bellaria Igea Marinaè invece è stato direttamente rivolto il Concorso intitolato “Dream Art” al fine di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi nella valorizzazione della città e di concorrere a creare una calda atmosfera natalizia: in palio una macchina fotografica.



"Mi considero molto soddisfatto della risposta ricevuta dai tanti artisti che parteciperanno all'esposizione." Così il direttore artistico Jahrani Mourad "Lo spirito natalizio sicuramente è di grande ispirazione: finché viviamo immersi nei colori, non solo in questo magico periodo dell'anno, c'è sempre la speranza di vedere un arcobaleno il giorno dopo. Questo è ciò che l'arte vuole esprimere e la mostra "Dream Art" immergerà lo spettatore in questa speranzosa dimension."