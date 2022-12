Calcio Prima, tra Asar e Accademia Marignanese è 0-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 00:19 - 05 Dicembre 2022







La Accademia Marignanese di mister Mirko Palazzi (oggi in divisa rossa) si presenta al Centro Sportivo Spartaco Selva, per lo scontro diretto con la Asar Accademia Calcio con tre volti nuovi: Alexander Radu (centrale difensivo), Matteo Pontellini (esterno basso di sinistra), Alessandro Morri (attaccante), ma dovendo fare a meno di Alessandro Luppoli, centrale difensivo infortunato e del bomber Gianluca Di Blasio, squalificato.



Squadra rivoluzionata e nuovo assetto tattico per cercare nuove soluzioni e punti utili all’obiettivo salvezza. Purtroppo le caratteristiche del terreno di gioco non hanno permesso alla squadra di esprimersi come era nelle intenzioni, ma è stata una partita equilibrata, entrambe le squadre, vista la posta in gioco, hanno concesso poco, un paio di palle goal a testa non finalizzate, un paio di interventi di entrambi i portieri, un paio di conclusioni finite a lato di pochissimo e un palo colpito sul finale di gara dalla Accademia Marignanese…ma il pari è sostanzialmente giusto.



Occorrerà un poco di tempo per facilitare l’inserimento dei nuovi giocatori che comunque oggi hanno fatto bene, ma il prossimo turno incombe e vede la Accademia Marignanese impegnata allo Stadio Comunale di San Giovanni in Marignano contro il Bellariva, capolista fino a ieri e in data odierna secondo in classifica. Una gara da fare tremare i polsi e da emozioni forti, che la Accademia Marignanese affronterà con il massimo della determinazione e dell’impegno. Si gioca sabato 10 Dicembre alle ore 15.



Il tabellino



ASAR ACCADEMIA CALCIO - ACCADEMIA MARIGNANESE 0 -0





ASAR ACCADEMIA CALCIO: Marcaccini, Angelini, Zanni, Sisti (84° Gazzosi), Franchi, Fattori, D’Adamo (57° Bacchini), Fantini (56° Sogos), Alberto, Marchionna, Stella (68° Dituri). A disposizione: Prioli, Broccoli, Lorenzoni. Allenatore: Antonio Fattori

ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Cekirri (65° Markaj), Pontellini, Beccari, Tirincanti, Radu, Romano Loris, Lorenzi (65° Marcolini), Siciliano, Bacchielli, Morri- A disposizione: Ndoye, Romano Alessandro, Izzo, Ottaviani Filippo, Ottaviani Giacomo, Berardi, Gabellini. Allenatore Mirko Palazzi



Arbitro: Mattia Biandronni della Sezione di Forlì



Note. Ammoniti: Fattori, Marchionna, Sisti, Zanni (Asar)