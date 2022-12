Boccette, il riminese Enrico Rosa campione tricolore di biathlon Master

Sport

Rimini

04 Dicembre 2022



Al Circolo XIV Febbraio di Ancona il riminese Enrico Rosa vince il tricolore del biathlon master superando per 2-0 (50 a 8 e 400 a 275) il ravennate Lorenzo Turroni., Enrico Rosa,al trentacinquesimo scudetto tricolore, ha eliminato in semifinale per 2 a 1 Roberto Russo di Ravenna e nell'altra semifinale Lorenzo Turroni ha battuto sempre per 2 a 1 il campione in carica Iuri Minoccheri di Forli.

Chiudono al quinto posto Alex Galli di Rimini, Stefano Camprincoli di Ravenna , Denis Morini di Bologna e Stefano Nanni di Forlì.