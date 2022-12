Calcio Eccellenza: Savignanese costretta al pari dal Classe (2-2)

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:01 - 04 Dicembre 2022

La Savignanese esulta dopo un gol.





Finisce in parità la sfida interna della Savignanese con il Classe, in grado di rimontare due goal alla squadra di mister Montanari.



Dopo un avvio propositivo di Protino, Franchini e Sberlati, è proprio il numero 9 sigla il vantaggio sfruttando da centro area l’assist di Protino. I due gialloblù di riprovano al 25′, tuttavia il portiere rivale para. Passano altri 10′ circa e giunge una grande chance: Franchini entra in area e trova Sberlati, che, spalle alla porta, suggerisce per Vitalino, ma la botta dal dischetto del rigore finisce alta.



A inizio ripresa arriva il giusto raddoppio: Sberlati riceve palla da Franchini e insacca dopo aver controllato bene il pallone. Passano i minuti e la Savignanese sembra in controllo pieno, tuttavia Santucci accorcia le distanze al 71′ ribadendo in goal la traversa colpita da Fogli. La Savignanese reagisce e Farabegoli costringe al miracolo Baldassarri, tuttavia sono i ravennati a impattare su rigore, concesso per fallo di Franchini e trasformato da Fogli (79′).



Nel finale Osayande prova a suonare la carica e ritrovare un goal che significherebbe successo, tuttavia il punteggio non muta più.



Testa alla prossima, si rigioca sul campo del fanalino di coda Del Duca Grama nel giorno dell’Immacolata.



Il tabellino

Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Franchini, Lambertini, Onofri, Nicolini (53′ Sbrighi), Vitalino (75′ Farabegoli), Sberlati (61′ Pacchioni), Protino (61′ Osayande), Battistini (70′ Mazza) A disp: Papi, Stacchini, Paganelli, Bianchini. All Montanari



Classe: Baldassarri, Santarelli (40′ Focaccia), Casadei (53′ Mattia), Gordini (67′ Lucka), Stefani, Polidori, Ferrari, Merciari, Tavolieri (53′ Centofanti), Fogli, Santucci A disp: Mafalda, Ragazzini, Bottini, Graziani. All Succi



Reti: 21′ e 48′ Sberlati, 71′ Santucci, 79′ rig Fogli



Note. Ammoniti: Nicolini, Sbrighi