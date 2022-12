Calcio D, la Sammaurese stende anche la Pistoiese (3-2)

Sport

San Mauro Pascoli

04 Dicembre 2022





Una domenica indimenticabile quella di oggi al Macrelli. Un’altra pagina di storia da inserire nel libro della Sammaurese. I ragazzi di Martini al termine di 90′ palpitanti e pieni di emozioni battono 3-2 la Pistoiese, una nobile decaduta del calcio italiano, ma soprattutto una compagine molto attrezzata.



La Sammaurese mette la freccia al 26′. Punizione laterale di Merlonghi, sbuca nel traffico dell’area di rigore Maggioli che di testa batte Urbietis. I nostri si esaltano ed al 35′ Casadio è sfortunato. Azione personale di Masini, sfera in mezzo, Casadio di testa in tuffo centra il palo.



In avvio di ripresa la Pistoiese si rifà sotto e pareggia con Di Biase che insacca di testa. I giallorossi non mollano e ritornano avanti grazie alla magia di Merlonghi. Punizione dal limite e palla là dove il ragno tesse la tela (70′). Poco dopo Piretro compie un autentico miracolo a tu per tu con Di Biase. Il numero 1 però non può nulla al 77′ quando Barzotti in incornata sovrasta tutti e sigla il 2-2. E’ come un match di pugilato, ognuno vuole dare il colpo del ko. Il guizzo vincente ce l'ha la Sammaureswe che all’89’ passa definitivamente con Maltoni.



Il tabellino

SAMMAURESE – PISTOIESE 3-2





SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Canalicchio (31’ Bolognesi); Scarponi (26’ st Haruna), Gaiola, Casadio (36’ st Tamai); Bonandi (33’ st Maltoni), Merlonghi, Barbatosta (33’ st Bonafede). A disposizione: Zavatti, Manfroni, Romano, Cremonini. Allenatore: Martini.





PISTOIESE (4-2-3-1): Urbietis; Pertica, Viscomi, Davì (44’ st Ennasry), Arcuri; Caponi, Florentine (9’ st Boccardi); Sighinolfi (20’ st Mehic), Macrì (39’ st Urbinati), Di Biase; Barzotti. A disposizione: Vassallo, Basani, Benassi, Evangelista, Kane. Allenatore: Consonni.



ARBITRO: Bonci di Pesaro.



RETI: 25’ pt Maggioli; 11’ Di Biase, 22’ Merlonghi, 30’ Barzotti, 42’ st Maltoni.



NOTE: pomeriggio sereno. Espulso al 41’ pt Elia Rossi (massaggiatore della Pistoiese) per proteste. Ammoniti: Barzotti, Davì, Macrì. Angoli: 4-5. Recupero: 2’ pt e 5’ st.