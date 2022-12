Basket C Silver, Angels vittoriosi sul Rebasket: 74-57

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:06 - 04 Dicembre 2022

Arriva un’altra vittoria tra le mura amiche per la Dulca Santarcangelo contro il Rebasket per 74-57. Gli ospiti partono subito a zona e le basse percentuali al tiro non permettono alla squadra di casa di dare subito il break che spacca la partita. Il punteggio del primo quarto è basso 16-11 per i padroni di casa.

Le squadre nei secondi 10 minuti rispondono colpo su colpo ed il primo tempo si conclude 33 a 30. Dal rientro dell’intervallo lungo è un’altra Dulca a scendere in campo.

Le triple di Macaru, Bonfè e Buzzone e dei ottimi contropiedi permettono agli Angels di creare un divario punti tra le due squadre che verrà poi amministrato durante tutto il secondo tempo.

Alla fine il foglio rosa lo porta a casa la Dulca Santarcangelo davanti alle tantissime persone accorse al PalaSGR.

Prossima partita sabato 10 dicembre sempre al Pala SGR ore 21.00 contro Medicina per un match che regalerà emozioni.



Il tabellino

Dulca Santarcangelo: Buzzone 20, Pesaresi 2, James 11, Quaglia 2, Mulazzani 5, Rossi 3, Macaru 19, Bonfè 9, Benzi NE, Lombardi NE, Panzeri NE, Mari 3. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello



Rebasket Castelnuovo: Piccinini 2, bertozzi, Vezzali 4, Rovatti 14, Coradeschi 2, Oziegbe 6, Petrolini 12, Catellani, Amadio 4, Bertolini 9, Maramotti 4. All. Casoli