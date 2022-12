Calcio Eccellenza, Victor San Marino: un punto sul campo del Progresso (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 18:47 - 04 Dicembre 2022

Il tecnico del Victor San Marino Cassani.



Il Victor San Marino torna a casa con un punto dalla trasferta di Castel Maggiore (Bologna): termina, infatti, 1-1 la sfida disputata allo stadio comunale “Clara Weisz”. Passano in vantaggio i biancazzurri al 5’ del secondo tempo grazie alla rete di Stellacci, ma sfortunatamente arriva la doccia gelata a causa del gol segnato da Baietti 19 minuti dopo. Nel primo tempo, intorno alla mezz’ora, Lazzari colpisce il palo al termine di una bella azione in solitaria: poteva valere l’1-0 per il Victor San Marino.



Per gli uomini di mister Cassani, primi nel girone B con 42 punti, si tratta del terzo pareggio in campionato.



Nuovo big match di campionato per il Victor San Marino giovedì 8 dicembre alle ore 14.30: arriverà allo stadio di Acquaviva il Sanpaimola secondo in classifica. Capitan Ambrosini e compagni mirano a conquistare i tre punti per aumentare il proprio vantaggio in classifica sul Sanpaimola e sulle altre squadre inseguitrici.



Il tabellino



Progresso-Victor San Marino 1-1



Progresso: Cheli; Cantelli, Cocchi (1’ st Medi), Busi, Rossi; Hasanaj, Sansò, Laguzzi (44’ st Grandini); Grazia (1’ st Bardeggia), Baietti (39’ st Albonetti), Selleri. Panchina: Tartaruga, Diozzi, L. Mantovani, Badiali, Ghebreselassie. All.: Salmi.



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, Monaco, Tosi; Gramellini, Morelli, Sabba, Lazzari (42’ st Dioh), Stellacci (26’ st Mengucci); Marra (29’ st A. Mantovani), Ambrosini. Panchina: Forti, Tiraferri, Guerra, Kamara, Manuelli, Mazzavillani. All.: Cassani.



Arbitro: Previdi di Modena.



Reti: 5’ st Stellacci, 24’ st Baietti.



Note. Ammoniti: Selleri, Baietti, Morelli, Shabani. Salmi, allenatore del Progresso, espulso per proteste al 30’ del secondo tempo.