Calcio Promozione, Gabicce Gradara: beffa nel recupero. Pari sul campo del Valfoglia (1-1)

Gabicce Mare

| 18:36 - 04 Dicembre 2022

L'attaccante Donati si accinge a calciare il rigore.



Allunga la striscia positiva a quattro risultati utili di fila il Gabicce Gradara, che coglie un prezioso punto sul campo del Valfoglia (1-1). Tuttavia resta l'amaro in bocca perché la rete del pareggio dei padrioni di casa è arrivato in pieno recupero, a poco dal gong finale.



Dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo con l'ex Donati (tiro a lato) per fallo di Adebiyi, la squadra di Vergoni è andata in vantaggio all'8' della ripresa con Giunchetti – altro ex – : contropiede di Donati che serve Ulloa, assist per Giunchetti che insacca (quarta rete stagionale). Ulloa in contropiede fallisce poi il gol dello 0-2 a tu per tu con il portiere (tiro parato) e lo stesso Ulloa in ripartenza sulla metà campo, lanciato in solitudine verso la porta, viene trattenuto vistosamente da Ricciotti, ma l'arbitro ha sanzionato il fallo solo con il cartellino giallo e non con il rosso (fallo da ultimo uomo).



Reazione del Valfoglia con Cirulli pericoloso un paio di volte ma senza esito. Invece in pieno recupero il Valfoglia pareggia con il nuovo entrato Pagnello che risolve in mischia con un forte tiro che si insacca sotto la traversa una azione nata da una rimessa laterale. Nel Gabicce Gradara ha debuttato il nuovo acquisto Domini che si è calato ottimamente nella parte.





IL TECNICO C'è rammarico in casa Gabicce Gradara per la sconfitta sfumata in extremis: “Se alla vigilia un punto sul campo del Valfoglia sarebbe stato per accetto, a fine partita il risultato non mi soddisfa appieno perché abbiamo subito la rete in pieno recupero su una azione nata da una rimessa laterale e ormai avevo fatto la bocca alla vittoria – commenta mister Vergoni – Buona la prestazione della mia squadra nel primo tempo, nella ripresa ci siamo abbassati un po', avremmo potuto gestire meglio il vantaggio e chiudere il match con alcune ripartenze e occasioni da rete che non abbiamo sfruttato e quando tieni aperta la partita fino alla fine può succedere di subire la beffa. Peccato. Tra l'altro oltre al rigore sbagliato ci è stato annullato un gol per fuorigico su cui ho qualche dubbio e Giunchetti ha avuto una buon palla ma ha calciato debolmente. Domini? Si è inserito bene per essere all'esordio”.





Nel prossimo turno domenica al Magi sfida contro i Portuali.



Il tabellino





VALFOGLIA - GABICCE GRADARA 1 -1



VALFOGLIA: Adebiyi; Morbidi, Cenciarini (35’ st Elezaj), Franciosi, Gallotti, Ricciotti, Marcolini, Diomede, Bartomioli, Carboni (25’ st Cirulli), Aiudi (10’ st Pagnello). All. Angelini.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Gabrielli (33’ st Cherubini), Domini, Varrella, Tombari, Giunchetti (15’ st Pierri), Morini, Donati (33’ st Grandicelli), Mani, Ulloa. All. Vergoni.



Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.



Reti: 8’ st Giunchetti, 48’ st Pagnello.