Calcio Promozione, la Sampierana dà sei gol al Granata: è a -3 dal Gambettola

Sport

Cesena

| 18:41 - 04 Dicembre 2022

Per Corzani doppietta.





Continua la regola delle vittorie interne per la Sampierana che oggi realizza la settima vittoria consecutiva in campo casalingo. Primo tempo che ha visto una supremazia territoriale della Sampierana già dai primi minuti di gioco. Al 10' la rete del vantaggio di Lanzi: su calcio d’angolo anticipa il difensore ed il portiere e realizza l’1-0. Al 15' Corzani si gira bene dal limite dell’area e tira di poco fuori; al 28' anche Narducci tira a botta sicura ma la palla va fuori di un soffio; al 37' altra ghiotta occasione con Lanzi che sulla fascia mette al centro dove Quaranta, solo in area, tira ma la palla lambisce il palo sinistro della porta difesa da Venghi.



Nel secondo tempo parte ancora forte la Sampierana che al 5' trova il 2-0: Lanzi libera Corzani che con un secco diagonale realizza. Sempre Corzani al centro dell’area si libera del proprio uomo erealizza il terzo gol. Dopo due minuti Quaranta da ottima posizione realizza il 4-0. Al 27' ottima azione del neo entrato Castagnoli che lascia partire un bolide che colpisce la barriera, nella ribattuta il più lesto di tutti è Davide Braccini, appena entrato, che realizza il 5 a 0. Nel recupero atterramento in area di Quercioli, l’arbitro decreta il calcio di rigore: batte Narducci per il 6-0 finale. Partita senza storia con una Super Sampierana che continua la rincorsa al Gambettola.





Sampierana - Granata 6-0



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi (26' st Fiaschetti), Narducci, Canali, Rossi (20' st Drudi), Quercioli, Petrini (30' st Stoppa), Lanzi (21' st Braccini Davide), Corzani (21' st Castagnoli), Berni. A disp. Ranieri, Battistini, Para, Pippi. All. Barontini.

GRANATA: Venghi, Faggi, Pesaresi, Zamagni (20' st Sacchetti L.), Baroni, Amaducci, Cantoni, Campinoti, Fadel, Farabegoli (25' st Sacchetti A.), Brigliadori (15' st Serra). A disp. Barducci, Arfilli, Rizzo, Ugone, Mazzotti, Fellini.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 10’ pt Lanzi, 5’ st e 9’ st Corzani, 11’ st Quaranta, 27’ st Braccini, 47’ st Narducci rig.

AMMONITI: nessuno.