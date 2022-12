Meteo: dicembre nel segno dell'instabilità, verso maltempo per l'Immacolata

Attualità

Rimini

20:05 - 04 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



Flussi atlantici manterranno condizioni di variabilità a inizio settimana, poi tra l’Immacolata e il week-end si prevede il transito di una perturbazione atlantica che potrà dar luogo a piogge più diffuse e a un aumento della ventilazione più significativo sulle aree appenniniche.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 04/12/2022 ore 19:30





Lunedì 5 dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di spiccata variabilità con nubi sparse alternate a schiarite più ampie al mattino ed addensamenti più consistenti nella seconda parte di giornata associati a piogge sparse più probabili tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: in aumento con valori minimi compresi tra 7 e 11 gradi; massime comprese tra 11 e 15 gradi nell’entroterra e fino a 16/17 gradi sulla costa.



Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali con possibili raffiche di forte intensità da Sud-Ovest sull’entroterra. Mare: poco mosso.



Attendibilità: media.





Martedì 6 dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità variabile, più consistente tra pomeriggio e sera con possibili isolati piovaschi.



Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 7 e 8 gradi ma con possibili valori inferiori nell’entroterra e nelle zone extraurbane. Massime comprese tra 10 e 12 gradi.



Venti: deboli dai quadranti settentrionali.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: medio-alta.





Mercoledì 7 dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con precipitazioni deboli e intermittenti nel corso della mattina. Nella seconda parte della giornata parziale e temporanea attenuazione della nuvolosità prima di un nuovo aumento della copertura in serata.



Temperature: in ulteriore lieve diminuzione, con minime comprese tra 5 e 7 gradi, ma con possibili valori inferiori nell’entroterra e nelle zone extraurbane. Massime comprese tra 8 e 11 gradi.



Venti: in prevalenza deboli nord-occidentali.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: seconda parte della settimana con tempo in prevalenza instabile e piogge da sparse a diffuse. Temperature inizialmente senza variazioni significative, poi in temporaneo aumento sabato e in nuova flessione domenica.



