Calcio Promozione: Sant'Ermete, tris di gol 'giovani'. Bellaria battuto 3-1

Sant'Ermete - Bellaria 3-1



S.ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi (33' st Severi), Braschi (44' st Marcaccio), Zammarchi, Mazzavillani, Bento (20' st Pitaro), Ponticelli, Bascioni (20' st Rizzo), Fuchi, Brighi T (44' st Politi). A disp. Caprili, Vandi, Brighi A, Antonelli. All. Mancini

BELLARIA: Barbieri, Grossi, Fabbri, Fusi, Alvisi, Paganelli (25' st Caldari), Chiussi F. (1' st Antonioli), Galassi (35' st Marchini), Vitali (1' st Giornali), Facondini, Gabrielli (43' pt Bagli). A disp. Genghini, Zanotti, Ermeti, Chiussi V. All. Fusi.



ARBITRO: Zannoni L. di Cesena.

RETI: 12' pt Bento, 25' pt Bascioni, 15' st Galassi, 49' st Ponticelli.

AMMONITI: Mazzavillani, Grossi, Antonioli.

ESPULSO: Alvisi.



SANT'ERMETE Terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile per il S.Ermete, che passa in vantaggio con Bento ben imbeccato da Fuchi. Raddoppio per il neoacquisto Bascioni che raccoglie l'assist di Ponticelli e segna a porta vuota. Il Bellaria accorcia al sessantesimo con Galassi in contropiede ma il tentativo di recupero si ferma lì, a tempo scaduto è ancora Ponticelli che raccoglie assist al bacio di Marcaccio ed è freddo a battere il portiere ospite. Grande soddisfazione per il S.Ermete le marcature segnate da tre ragazzi nati rispettivamente nel 2004, 2002 e 2003.