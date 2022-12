Pennabilli, commercianti e pro loco insieme per il Natale differente

Eventi

04 Dicembre 2022

Pennabilli è pronto a festeggiare un "Natale differente". Così sono state ribattezzate le due domeniche di festa, l'11 e il 18 dicembre, organizzat dai commercianti e dalla pro loco, con musica e spettacoli. I negozi saranno aperti e ci saranno tante sorprese per i visitatori del caratteristico borgo riminese.



Domenica 11 dicembre alle 15 la sala parrocchiale di Pennabilli ospiterà laboratori creativi per bambini a cura di Silvia Bucci. Alle 16 in piazza Vittorio Emanuele II lo show di "El Aretreo" Humberto Kalambres, giocoliere e mimo. Dalle 18 musica con il dj set di Cininho in via Roma.



Domenica 18 dicembre alle 15 ancora laboratori creativi nella sala parrocchiale, a cura di Antonietta Corbelli. In piazza Vittorio Emanuele II dalle 16 il simpatico jukebox dei Nanetti cantori, mentre alle 18 concerto di Natale del coro del comune di Pennabilli presso il teatro Vittoria.