Insulti e minacce di morte alla vicina russa: 40enne ucraino a processo

| 08:01 - 04 Dicembre 2022

Avrebbe più volte minacciato con parole pesanti una signora di origini russe, sua vicina di casa. Gli insulti e le minacce sarebbero state praticamente quotidiane. E’ stato disposto il giudizio per un 40enne ucraino. Ne dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di Rimini. Come riporta il Corriere Romagna, i fatti si sarebbero ripetuti per anni, con diverse segnalazioni della donna presa di mira. Il loro rapporto di vicinato sarebbe stato sempre piuttosto turbolento, ci sarebbero state anche minacce di morte. L'uomo accusato di stalking dovrà presentarsi a processo il prossimo 14 dicembre. La donna vittima dell’azione del vicino è rappresentata dal legale Stefano Caroli.