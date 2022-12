Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:41 - 03 Dicembre 2022

Alexandru Adrian Radu.





L'A. C. Juvenes-Dogana comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Alexandru Adrian Radu all'A. S. D. Accademia Marignanese, club italiano che milita in Prima categoria. Il difensore rumeno, classe 1996, era arrivato in estate dallo Spontricciolo, squadra di Promozione che si era fusa a luglio con il Riccione FC 1926.

A Radu vanno i ringraziamenti di tutta la società per questi mesi trascorsi insieme e i migliori auguri per il proseguimento della carriera sportiva.