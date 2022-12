Calcio C, Montevarchi: il tecnico Roberto Malotti si dimette

Sport

Rimini

| 19:35 - 03 Dicembre 2022

Alla fine della partita tra Montevarchi e Pontedera, terminata con il successo della squadra ospite per 2-1, l’allenatore del Montevarchi Roberto Malotti ha annunciato le sue dimissioni. “Non sono più in grado di proseguire l’incarico – ha detto il tecnico fiorentino – Avevo maturato questa scelta già da tempo perché per una serie di motivi è necessario un mio passo indietro”. A questo punto si è commosso, ricordando i quattro anni meravigliosi che ha passato in rossoblù. “È proprio per l’affetto che ho nei confronti di questa società, di questa squadra, di questi colori e dei tifosi che devo fare un passo indietro".

Il Montevarchi è penultimo in classifica con osli 13 punti.