Delcarro segna, ma il Rimini viene rimontato. Festeggia il Fiorenzuola (2-1)

Sport

Rimini

| 16:32 - 03 Dicembre 2022

Delcarro ancora a segno, ma non è bastato per vincere a Fiorenzuola FACEBOOK.



Un risultato beffa per il Rimini, superato al Pavesi dal Fiorenzuola per 2-1. I padroni di casa segnano due volte su calcio piazzato, rimontando la rete segnata da Delcarro su cross di Haveri. I biancorossi hanno però disputato una buona gara, dominando in lungo e in largo, con Pasa padrone della manovra e Piscitella sempre pericoloso sull'out di sinistra. Il ritorno al 4-3-3 ha giovato in termini di prestazione, non dal punto di vista del risultato: ma il calcio è anche questo.



PAGELLE



BATTAIOLA 7: decisivo su Santini, nulla può su Delcarro. Poi un altro volo salvifico su punizione di Sereni. Portiere dalla grande personalità.

SUSSI 5: certo è più bravo a spingere che a difendere, ma la sua partita è caratterizzata da vistose incertezze in impostazione. Nella ripresa Piscitella e Haveri fanno fuoco e fiamme dalle sue parti.

BONDIOLI 6.5: non fa rimpiangere Quaini, un anticipo di testa decisivo su Santini. Esce per crampi (FRISON 7: entra con sicurezza, poi segna di testa da grande attaccante).

POTOP 6.5: giocatore di personalità e fisicità. Il duello con Santini è tra i temi più interessanti della partita. Mezzo voto in meno per un errore in impostazione, verso l'ottantesimo di gioco, che poteva costare caro.

ODDI 5.5: sbaglia meno di Sussi, ma quando avanza è poco preciso e pericoloso nei cross (YABRE 6.5: più fisicità, salva un gol fatto di Piscitella. Cresce progressivamente)

STRONATI 6.5: gioca di fisico, chiusure importanti, in impostazione non sempre preciso. Trova la zampata vincente in attacco.

FIORINI 6: buona partenza, poi cala, costretto a una partita più difensiva del previsto. Tabbiani lo toglie per evitargli il doppio giallo (CURRARINO 5.5: entra senza riuscire a far invertire il trend della partita. Davanti alla porta falisce una buona occasione).

DI GESU' 6: il più giovane dei centrocampisti ed è quello che soffre di più nel primo tempo. Si rinfranca nella ripresa, dove fa valere anche il fisico in alcune circostanze.

MAMONA 6: un furetto che taglia spesso per vie centrali per complicare i piani della difesa del Rimini. Manca però di concretezza (GIANI 6: meno imprevedibile di Mamona, ma aiuta di più in fase difensiva).

MASTROIANNI 6: da lui non si possono aspettare tanti gol, ma una partita di sacrificio, di sponde e ripiegamenti difensivi. Prezioso.

SARTORE 6.5: in avvio è una furia, poi il Rimini gli prende le misure. Si rende pericoloso con qualche tiro da fuori area, pennella la punizione del pari. (MORELLO s.v. Dal suo piede l'angolo della vittoria).

All. TABBIANI 6: non rinnega i suoi principi di gioco neppure in condizioni di campo sfavorevoli. Ma alla fine la sua squadra è stata sovrastata dal Rimini. Viene premiato dal risultato.



GALEOTTI 6.5: nel primo tempo dice di no a Sartore due volte e a Mastroianni. Conferma la propria affidabilità.

TOFANARI 5.5: soffre in avvio Sartore, poi sembra prendere le misure, tanto più che in avvio di ripresa si vede anche in impostazione. Poi il fallo che costa al Rimini la punizione del pareggio.

PIETRANGELI 6: fa valere la sua fisicità. Duello rusticano con Mastroianni che finisce sostanzialmente in parità.

PANELLI 6: rimedia a un vistoso errore mettendo tutto il fisico in un ottimo recupero. Il ritorno alla difesa a quattro sembra comunque avergli giovato.

HAVERI 6.5: primo tempo tra qualche errore di tocco e una sovrapposizione "vecchio stile" (in riferimento al campionato di D, in cui ha imperversato). Nella ripresa prende coraggio e alla fine pennella l'assist per il gol di Delcarro. In crescita.

DELCARRO 6.5: ubiquo, anche se non sempre preciso, una partita più di quantità che di qualità. Poi piazza l'ennesimo inserimento vincente senza palla: il suo gol di testa illude il Rimini.

PASA 6.5: taglia e cuce il gioco, su un campo reso impraticabile dalla pioggia fa valere agonismo e idee, dando ordine e inventandosi più di un lancio felice. Anche deciso nella difesa della palla (TANASA s.v.).

ROSSETTI 6.5: ripaga la fiducia di Gaburro. La sua fisicità lo aiuta, lui sembra anche metterci un pizzico di qualità in più (a parte una punizione tirata malissimo) rispetto ad altre apparizioni (VANO s.v.).

SERENI 6: non sembra proprio essere uno stoccatore, ma lì sulla destra tiene Oddi sotto pressione. Pericoloso su punizione, Battaiola dice no (ACCURSI s.v.).

SANTINI 6: indiavolato come al solito, duello rusticano e appassionante con i centrali avversari, impegna Battaiola. Mezzo in voto per l'ingenuo cartellino giallo.

PISCITELLA 6.5: è questo, prendere o lasciare. Pericolo costante per la difesa, bravo a leggere le sovrapposizioni di Haveri, un po' traccheggiante quando è il momento di trovare la stoccata a rete.

All. GABURRO 6.5: mossa giusta tornare al 4-3-3. Bene anche l'inserimento di Rossetti nella formazione titolare. Il risultato è beffardo e punisce il Rimini.



Fiorenzuola - Rimini 2-1



FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola - Sussi, Bondioli (69' Frison), Potop, Oddi (46' Yabre) - Stronati, Fiorini (57' Currarino), Di Gesù - Blue Mamona (57' Giani), Mastroianni, Sartore (80' Morello).

In panchina: Sorzi, Danovaro, Coghetto, Arduini, Giallombardo, Scardina.

All. Tabbiani.

RIMINI (4-3-3): Galeotti - Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Delcarro, Pasa (70' Tanasa), Rossetti (90' Vano) - Sereni (81' Accursi), Santini, Piscitella.

In panchina: Lazzarini; Laverone, Lo Duca, Gigli, Regini, Acquistapace; De Rinaldis, Tonelli.

All. Gaburro.



ARBITRO: Lovison di Padova.

RETI: 60' Delcarro, 66' Stronati, 87' Frison.

AMMONITI: Santini, Fiorini, Accursi.