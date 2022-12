Santarcangelo, proiezione del docufilm 'Sospesi' sul lockdown del Covid

Eventi

| 13:49 - 03 Dicembre 2022



Dopo l'anteprima nazionale di Cesena, mercoledì 7 dicembre presso il Supercinema di Santarcangelo alle ore 21.15 verrà proiettato il film documentario Sospesi di Martina Dall'Ara. In apertura dell'evento si terrà un incontro di presentazione del film.



Esordio nell'opera di lungometraggio per l'autrice romagnola, scritto in collaborazione con il critico cinematografico Alessandro Amato, il film porta a compimento ambiziosi presupposti: raccogliere testimonianze da tutto il pianeta per sondare la percezione dell'isolamento da parte degli italiani che si trovavano all'estero quando ogni cosa si è fermata durante la primavera del 2020. Ne è scaturito un racconto a più voci complesso, intenso, emotivamente e tematicamente stratificato.



Sospesi raccoglie volti, voci e storie da 50 paesi del mondo. Attraverso un'imponente ricerca e lo sguardo sociologico della regista, cento esperienze di vita di italiani in luoghi stranieri svelano percezioni e stati d'animo di un isolamento del tutto inaspettato, tra incertezza e fiducia nel futuro. Finestre sul mondo, che ricostruiscono il fenomeno più importante e travolgente del XXI secolo.



Il film è prodotto dalla Manufactory Productions di Lamberto Mongiorgi, casa di produzione indipendente con sede a Bologna, di recente in sala con il documentario Cinematti - Una storia folle (2020) di Giacomo R. Bartocci. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Comune di Cesena e tramite le sponsorizzazioni di Consorzio Romagna Iniziative, General System, Fondazione F.o.r, Brodino Progetto Arredo, Foodstation, Gelateria Leoni, Ubik Cesena e Teleromagna. Inoltre, Sospesi vanta il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.





Biglietti online per la data a Santarcangelo sul sito: https://supercinemasantarcangelo.co/.

La proiezione in oggetto è la seconda di una serie con cui il film verrà presentato al pubblico. Il calendario è in via di definizione ma è già sicura la prossima data del 14 dicembre presso il Cinema Teatro Maffei di Torino.