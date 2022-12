Al Cinema Tiberio torna la rassegna dedicata alla spiritualità

Eventi

12:58 - 03 Dicembre 2022

Anna Frank e il diario segreto



Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna la rassegna cinematografica La Grande Luce promossa da ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) dedicata a tematiche di spiritualità. Il percorso scelto dalla sala riminese per l'edizione 2022 è quello dei diritti umani con l'attenzione focalizzata su due film.



Il primo è in programma da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre (ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietto intero € 5, ridotto Tiberio Club € 4): si tratta del film d'animazione Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman, regista già apprezzato per "Valzer con Bashir". Kitty, nel celebre Diario l'amica immaginaria a cui Anna confida i suoi segreti e i suoi sogni, si risveglia magicamente nella casa di Amsterdam in cui ha vissuto Anna. Sono gli anni 2000 e la casa nascondiglio è stata adibita a museo, attirando visitatori da tutto il mondo. Convinta che Anna sia ancora viva, Kitty si mette sulle sue tracce. Affronterà un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi.



Il secondo titolo in cartellone è Il male non esiste di Mohammad Rasoulof con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar e Alireza Zareparast disponibile martedì 13 e mercoledì 14 dicembre (ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietto intero € 5, ridotto Tiberio Club € 4): il film, premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2020, è un articolato racconto sviluppato in quattro storie imperniate sul tema della pena di morte, pratica tuttora vigente in Iran, il paese dove vive, forzatamente, il regista considerato un "propagandista contro il governo islamico".



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it