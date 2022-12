In arrivo un Natale da sogno a Bellaria Igea Marina con ‘Dream Christmas, la neve al mare’

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:44 - 03 Dicembre 2022

'La neve al mare', Natale a Bellaria.

Conto alla rovescia per la partenza della stagione natalizia a Bellaria Igea Marina con l’inaugurazione del “Villaggio del Natale” in programma per giovedì 8 dicembre alle ore 16.00 presso il viale pedonale P. Guidi, quando saranno ufficialmente accese le luminarie e attivate tutte le installazioni che, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, animeranno il viale pedonale ricreando una suggestiva coreografia: “un’Isola di luce e di ghiaccio”; inoltre durante il pomeriggio si potrà assistere ad esibizioni acrobatiche di artisti itineranti e sfilate di figuranti lungo il viale pedonale.





Oltre alle installazioni tra le quali spiccano la Snow Globe in Piazza Matteotti, la Realtà Virtuale, l’innovativa scultura interattiva Drop, la Pista Bumpers in Piazza Don Minzoni ed il tradizionale Presepe di Sabbia affiancato dai Presepi del mondo in piazza Alda Merini sul lungomare di Igea Marina, la città propone un ricco calendario d’eventi.

Tra le proposte targate “Dream Christmas” si annovera la mostra “Dream Art” in apertura giovedì 8 dicembre alle 20.30 presso il Palazzo del Turismo; gli appuntamenti pomeridiani con gli spettacoli acrobatici degli artisti itineranti, sfilate di cosplayer lungo il viale pedonale P.Guidi, incontri con gli idoli di Youtube presso il punto spettacoli di Via Pascoli e appuntamenti musicali tra cui il concerto “Ti Canto Mogol” ed il Capodanno diffuso il 31 dicembre.





Un’attenzione particolare sarà rivolta al giovane pubblico della generazione Z a partire dal Meet&Greet di domenica 11 dicembre alle ore 15.00 quando salirà sul palco di Via Pascoli il famoso duo dei diEFFE BROS (per prenotazione Pass e informazioni – eventi@fondazioneverdeblu.org – www.bellariaigeamarina.org); a seguire sempre dalle ore 15.00, domenica 18 dicembre sarà il turno dei ballerini Nunzio e Christian del programma televisivo “Amici” e lunedì 26 dicembre la famiglia più spaziale e social del web, gli Space Family, faranno divertire il pubblico con foto e tanti scherzi. Il 2023 si aprirà invece con il concerto “Ti Canto Mogol” domenica 1 gennaio alle 17.00 presso il Teatro Astra con la “San Marino Concert Band” insieme a Monia Angeli, Stefano Nanni e la direzione del Maestro d’orchestra Dino Gnassi; infine venerdì 6 gennaio LaSabri e Pika si esibiranno in un divertente show e successivo incontro con i fans dalle ore 15.00, presso il punto spettacoli di Via Pascoli.





Parallelamente a questi appuntamenti, si svolgeranno a Bellaria Igea Marina anche eventi di vario genere: la gara di sup per atleti ed amatori “XMas Sup Cup”; il torneo di pallavolo Happyfania Volley; rassegne teatrali e cinematografiche presso il Teatro Astra; incontri culturali a cura della Biblioteca Comunale; il concerto della Scuola comunale di musica del Centro Vittorio Belli, il tradizionale Gran galà della musica italiana a cura del Comitato Borgata Vecchia ed il concerto di fine stage a cura del Campus Nazionale dei licei musicali. Il programma completo è consultabile sul sito di promozione turistica della città: www.bellariaigeamarina.org e sui canali social di Bellaria Igea Marina.