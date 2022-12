Sport

Pesaro

| 18:57 - 02 Dicembre 2022

L'ex tecnico della Vis Pesaro David Sassarini.



La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico mister David Sassarini.

La società ringrazia l’allenatore per il suo operato e per la sua professionalità, augurandogli un in bocca al lupo per il futuro. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata al vice allenatore Francesco Renzoni che sarà in panchina sabato ad Imola. In ballo i nomi Maspero, Gautieri, Sottili e Brevi. Il nuovo mister verrà comunicato al'inizio della prossima settimana.