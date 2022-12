Calcio Prima, Accademia Marignanese: spogliatoi nuovi e un campo da allenamento a otto in erba

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:21 - 02 Dicembre 2022

Il presidente dell'Accademia Marignanese Loris Neri.

L’Accademia Marignanese crede sempre di più nel settore giovanile ed annuncia nuovi progetti di ampliamento di servizi e spazi. A partire dai nuovi spogliatoi in via di ultimazione ma anche con l’arrivo di un nuovo campo di allenamento da calcio a 8 in erba, a fianco dell’attuale campo in sintetico, per allenamenti e sedute tecniche. Il settore giovanile intanto sfiora i 250 iscritti e le 11 rappresentative.



La prima squadra in Prima Categoria punta su una difficile ma possibile salvezza, intanto in ambito giovanile non mancano le soddisfazioni. "Gli allenatori - conferma Paolo Borioni - per noi sono 'all-educatori', un termine insolito da noi coniato proprio per ribadire il loro ruolo educativo fondamentale all’interno dell’attività sportiva e calcistica su ogni singolo ragazzo. Siamo sempre più vicini alle famiglie ed ai loro figli, la crescita umana ed educativa per noi viene prima di tutto. Ecco perché nelle prossime stagioni promuoveremo ulteriori occasioni di incontro a partire quest’anno anche dalla tradizionale Festa di Natale societaria".