Cammina sui binari della stazione di Riccione, la bloccano i carabinieri

| 16:47 - 02 Dicembre 2022

Questa mattina (venerdì 2 dicembre) momenti di concitazione nella stazione ferroviaria di Riccione. Una donna residente in città, affetta da problemi psichiatrici, entrata in stazione, si è avvicinata ai binari, per poi superare la linea gialla di sicurezza. Ha iniziato a camminare sui binari, facendo scattare la macchina dei soccorsi. I Carabinieri e il personale del 118 hanno aiutato la donna, in evidente stato confusionale, mettendola al sicuro. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente rallentato durante le operazioni.