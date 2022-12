Novafeltria, il Tonino Guerra apre le porte ai cittadini per corsi di cucina

Attualità

Novafeltria

02 Dicembre 2022



Valorizzare la cultura storico culinaria del territorio è sempre stato un importante obiettivo dell’indirizzo Enogastronomico dell’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria.



Quest’anno, dopo la pausa forzata dovuta al difficile periodo pandemico, i ragazzi dell’Istituto sono tornati a partecipare a sagre, feste ed altre iniziative proponendo i loro menù. Dopo un significativo intervento a San Leo, alla festa della vendemmia a Novafeltria e alla fiera del formaggio di fossa di Talamello, la passione verso la scoperta delle tradizioni culinarie e la motivazione per sperimentare nuovi progetti è tornata più forte di prima. Così l’indirizzo enogastronomico e ospitalità alberghiera, in collaborazione con il corso serale, ha deciso di aprirsi al territorio portando esperienza e competenza in una proposta didattica per tutti i cittadini: saranno avviati dei corsi di formazione rivolti a tutti, giovani e adulti.



I CORSI



Cucina Etnica: il corso vuole proporre un viaggio per scoprire attraverso la cucina le culture di altri paesi, organizzato su 6 lezioni si partirà dalla terra del Sol Levante per raggiungere L’America Latina in un viaggio che attraversa l’India, la Cina, l’Indocina il Medio Oriente e l’Africa.



Avvicinamento al vino e Degustazione: questo corso, di 6 lezioni, vuole dare al partecipante attraverso degustazioni di vino i primi rudimenti della disciplina e del consumo consapevole.



Cucina della Tradizione e Prodotti del Territorio Valmarecchia e Montefeltro: un viaggio fatto di tre lezioni per esplorare i piatti della tradizione della Valmarecchia e del Montefeltro e di tutte le loro sfumature ed influenze Romagnole, Marchigiane, Toscane e Umbre che ne fanno una cucina territoriale unica .



Per informazioni, programma dettagliato e iscrizioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail enogastronomico.serale@isisstoninoguerra.it e sul sito dell’Istituto www.isisstoninoguerra.it . La frequenza a questi corsi prevede la possibilità di ricevere Crediti formativi validi per il Corso Serale.



La scuola accoglie inoltre i ragazzi delle scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie in occasione degli open day nelle giornate di giovedi 15 dicembre dalle ore 17:00 alle 19:30 e sabato 14 gennaio dalle 14:30 alle 18:00.



Porte aperte dunque al Tonino Guerra per chi desidera ampliare le proprie competenze culinarie, anche solo per piacere personale, per chi è interessato a conoscere il corso serale e per gli alunni che si apprestano ad iscriversi al primo anno di scuola secondaria di secondo grado.