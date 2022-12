San Giovanni, al via lavori di ampliamento del cimitero

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:23 - 02 Dicembre 2022



Lunedì (5 dicembre) inizieranno i lavori di ampliamento al cimitero del capoluogo. I lavori sono necessari per anticipare la possibile la carenza di loculi relativa alle prossime annualità.

Il collocamento dei nuovi blocchi si pone in continuità ed in allineamento geometrico rispetto ai blocchi realizzati con l’ampliamento del 2006 e del 2011. Al termine dei lavori saranno disponibili 120 nuovi loculi mediante la realizzazione di due blocchi (fronti 6x4) dalle caratteristiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche similari a quelle esistenti.



Affermano il sindaco Daniele Morelli e l’assessore Gianluca Vagnini: “Questo intervento, che ha un costo di oltre 400.000 €, risponde alla necessità di nuovi loculi con un investimento in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della popolazione. L'intervento segue quello sul cimitero di Pianventena, ma abbiamo anticipato la realizzazione rispetto alla programmazione vista la diminuzione dei loculi dovuta ad una improvvisa impennata di decessi nel periodo pandemico appena trascorso. Ricordiamo inoltre che è operativa l'area per la dispersione delle ceneri. Soluzione scelta da sempre più persone, su cui è possibile mettere la lapide per ricordare il defunto. Cerchiamo, come sempre, di farci trovare pronti a dare risposte concrete e necessarie sia per i concittadini vivi che per quelli che ci hanno lasciato”.