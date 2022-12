Riccione, ecco le zone chiuse a transito e sosta per gli allestimenti natalizi

Attualità

Riccione

| 16:11 - 02 Dicembre 2022

Archivio.





Divieto di transito, sosta, carico e scarico per tutti, compresi residenti e fornitori, nel cuore di Riccione nelle zone in cui sono installati gli allestimenti per le festività natalizie. A partire dalle 7 del mattino di domani, sabato 3 dicembre 2022, e fino alle 12 di martedì 10 gennaio 2023, viene istituito il divieto di transito e sosta, oltre che di carico e scarico, nel tratto a mare della ferrovia di viale Ceccarini e in tutti gli altri viali interessati dagli allestimenti. Non si potrà dunque transitare in un tratto di viale Virgilio, in viale Dante (fino a viale Giardini), viale Giardini, piazzale Ceccarini, piazzetta del Faro, viale Gramsci (fino a viale Corridoni), viale Ippolito Nievo (fino a via Latini). Il solo divieto di transito e sosta in viale Dante è istituito nel tratto da viale Giardini al porto canale.



Sono esclusi dal divieto i veicoli a servizio delle forze dell’ordine, i mezzi per lo spazzamento e la manutenzione dei pubblici servizi, i veicoli a servizio dei vigili del fuoco e i veicoli in servizio di soccorso e emergenza.



L’amministrazione comunale rende noto inoltre che per i proprietari dei posti auto all’interno delle zone interessate dai divieti è possibile recarsi al comando di Polizia locale per ottenere il permesso per potere parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta comunali in tutto il periodo da domani all’8 gennaio.