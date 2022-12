Calcio D, l'attaccante Benjamin Mokulu è dello United Riccione

Sport

Riccione

| 16:09 - 02 Dicembre 2022

Benjamin Mokulu Tembe.

L’attaccate congolese Benjamin Mokulu Tembe, classe ’89, è un nuovo calciatore dello United Riccione. Mokulu arriva dal Trapani (serie D).

Nella carriera dell’attaccante un passato prestigioso tra i professionisti, una presenza con la maglia della Nazionale del Congo e due in Europa League con i belgi del Lokeren.

In Belgio, dove è nato, ha vestito le maglie del Lokeren, del Mekelen, del Brussels, dell’Ostende, del Saint Gilloise, in Olanda ha giocato per l’Hesperange. Dopo una prestigiosa esperienza in Ligue 1 con il Bastia è approdato in Italia per giocare in Serie B con le maglie di Avellino, Frosinone, Cremonese e Carpi, in C con Juventus NextGen, Ravenna e Padova e poi in D con il Trapani.

Il calciatore si allena agli ordini di Mattia Gori a partire dalla giornata di venerdì