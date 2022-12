Volley B2 femminile, Lasersoft cerca il riscatto contro Pistoia

Sport

Riccione

| 16:05 - 02 Dicembre 2022

In questa giornata di campionato, la terz'ultima prima della sosta per le festività natalizie, si affrontano due squadre, Lasersoft Riccione e Fenice Pistoia, in cerca dell'immediato riscatto dopo le sconfitte subite al tie break (rispettivamente a Pagliare e in casa contro Porto San Giorgio) del turno precedente. Per Moltrasio e compagne, che potranno contare sul rientro di Tallevi, sarà il debutto nella nuova casa (Scuola Elementare Fontanelle sita in viale Capri 8). L'obiettivo è naturalmente riprendere il cammino verso le alte posizioni della graduatoria. L'incontro si giocherà sabato con fischio d'inizio fissato per le ore 18:00.



Serie C maschile

Si presenta a Viserba la Prime Cleaning Riccione con un ruolino di marcia di otto vittorie su altrettante partite disputate e come capolista del girone dopo aver superato proprio nella scorsa gara Paolo Poggi Bologna per 3-0.

Ultima gara del girone di ritorno quella in programma sabato 3 dicembre ore 17 al pala Rinaldi di Viserba, che vede contrapporsi la compagine di coach Salvemini, determinata a strappare punti alla capolista in chiave corsa play-off e dall'altro canto i ragazzi di coach Botteghi vogliosi di chiudere questo girone d'andata imbattuti.