Misano, al via i lavori per la rotatoria tra la statale 16 e la via Grotta

Misano Adriatico

| 15:43 - 02 Dicembre 2022



Come annunciato a fine ottobre, partono a Misano Adriatico i lavori per la realizzazione dell’attesa rotatoria all’incrocio tra la statale 16 e via Grotta.



Si tratta di un’opera da 380.000 euro, affidata alla Nuova Cooperativa Selciatori di Pesaro. Il finanziamento proviene da fondi stanziati nel 2019 (circa 150 mila euro) e con risorse di Aspiag Service, la concessionaria Despar per l’Emilia-Romagna, e in parte con fondi comunali già accantonati.



Terminati i sopralluoghi ed espletate le procedure burocratiche per ottenere l’autorizzazione da parte di Anas, da lunedì 5 dicembre partiranno i lavori che all’inizio interesseranno la zona lato mare, con alcune modifiche alla circolazione che non precluderanno il transito sulla viabilità principale. Verrà infatti chiusa al traffico la via interna alla via del Mare.



La realizzazione dell’opera consentirà di mettere in sicurezza un incrocio delicato che collega l’entroterra al mare, oltre a rendere più fluido il traffico che collega la zona turistica.