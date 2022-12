Arrestato un mese fa, torna a spacciare: alla vista degli agenti 'abbandona' la droga a Fiabilandia

Cronaca

| 15:34 - 02 Dicembre 2022

Un cittadino albanese è stato arrestato ieri pomeriggio (giovedì 1 dicembre) dalla Polizia, dopo essere stato visto mentre gettava un portaocchiali, con all'interno cocaina, all'interno della recinzione del parco Fiabilandia di Rimini. L'uomo era stato notato, intorno alle 16.30, in via Ambrosoli: era già stato arrestato per spaccio un mese fa. Alla vista degli agenti, intenzionati a sottoporlo ad accertamenti, ha gettato il portaocchiali che conteneva 5 grammi di cocaina, divisi in 14 involucri di cellophane. Con sé aveva 155 euro in banconote di diverso taglio, sequestrate in quanto ritenute provento dell'attività di spaccio.