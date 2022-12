Natale delle Meraviglia di San Marino, il Polar Express pronto per un altro weekend da sogno

Eventi

02 Dicembre 2022



Anche il prossimo weekend San Marino sarà protagonista di “Un Viaggio Incredibile”. Un’occasione unica per visitare le magiche attrazioni quali la Fabbrica dei Giocattoli e il Polar Park e vivere un Natale indimenticabile con tutta la famiglia.



Scintillanti luminarie dorate e luci architetturali sottolineano fascino e unicità dei luoghi simbolo della Città di San Marino, a cominciare da Piazza della Libertà che ospita il Polar Express, sul quale si potrà salire immergendosi in un meraviglioso mondo allietato da musiche natalizie, suoni e luci e dove al fischio del Capotreno avrà inizio “un viaggio incredibile” con un fantastico show immersivo.



Divertimento assicurato per adulti e bambini grazie alle magiche nevicate che imbiancheranno con un manto candido di neve artificiale Piazza della Libertà e Cava dei Balestrieri.



Tappa imperdibile del Natale delle Meraviglie 2022/2023 è la visita alla Galleria Montale, dove sarà possibile salire a bordo dell’elettromotrice AB 03 del Treno Bianco Azzurro, storico treno che ha collegato San Marino alla riviera fino al giugno del 1944. Inoltre all’interno della Galleria Cassa di Risparmio di San Marino sarà possibile visitare la Mostra del Treno Bianco Azzurro e ripercorrere le tappe più caratteristiche del famoso viaggio Rimini – San Marino attraverso oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie grazie alla collaborazione con l’Associazione Treno Bianco Azzurro.



Domenica 4 dicembre si prospetta un pomeriggio irriverente con lo spettacolo itinerante “Bizzarrie di strada”: il pubblico, dalle 16.00 alle 19.00, verrà coinvolto da giochi e illusioni di artisti di strada e da due trampolieri dispettosi e chiassosi che si aggireranno tra Piazza Titano e Piazza Garibaldi.



Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com



L’organizzazione dell’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show di “Un viaggio incredibile” sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.